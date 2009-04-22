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Dünya

Sütyen açma rekoru kırılamadı

'Bir dakikada en fazla sütyen açma' denemesi başarısız oldu.

22 Nisan 2009 03:00

Rekorlar artık canlı yayında kırılacak. İlk deneme heyecanla izlendi ama rekor kırılamadı.
İngiltere'de yayına giren 'Guinnes Dünya Rekorlarını Kırmak' adlı program, artık rekorların canlı yayında kırılmasını sağlayacak. İsteyen, kendine güvenen herkes, elemeleri geçtiğinde programa katılabilecek.

İlk deneme ise gerip bir rekor kırma girişimiyle yapıldı. Ancak 'Bir dakikada en fazla sütyen açma' denemesi başarısız oldu.

Geçen pazar akşamı yayımlanan programda yarışmacı bir dakikada sadece 35 sütyen açabildi. Oysa bu konuda rekor rakamı 69. Programın direktörü Marco Frigatti 'Rekor 69. Bu da saniyede birden fazla demektir. Bu dalda rekor kımak zor olacak gibi' dedi.

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