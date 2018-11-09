Sütte tahsilat krizi: Çok zorlanıyoruz, üretim etkilenecek

Son bir yılda yem, saman, yonca ve mazot gibi girdi maliyetlerinin yüzde 72 artmasıyla zor günler yaşayan süt üreticileri, şimdi de alacaklarını tahsil etmekte zorlanıyor. İzmir Ödemiş Süt Üreticileri Birliği Başkanı İbrahim Sakınlı, 450-500 bin liralık alacağın biriktiğini söylerken, Balıkesir Süt Üreticileri Birliği’nin alacağı ise 3 milyon lirayı aştı.

Cumhuriyet'ten Gamze Bal'ın haberine göre Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği’ne üye olan 5 farklı üretici birliği yetkilisinin verdiği bilgiye göre, 4-5 aydır ülke genelindeki süt üreticileri, sanayi firmalarından ödeme alamadığı için personel maaşlarını, vergi borçlarını ve üretim için gerekli olan hammaddeyi almakta güçlük çekiyor. Ödemenin her ayın 10’u ile 15’i arası yapılması gerekirken ay sonuna ertelendiğini dile getiren Konya Akören Süt Üretici Birliği’ndeki bir yetkili, “Ödeme yapılsa bile ancak taksit taksit yapılıyor. Zorlanıyoruz” diye konuştu.

Üretim etkilenecek

Eylülde almaları gereken ödemeyi ancak bu ay tahsil edebildiklerini anlatan Eskişehir Sivrihisar Süt Üreticileri Birliği Başkanı Ayhan Çapar, “400 bin liralık alacağımız varsa önce 150 bin lira yatırıyorlar; bir hafta sonra 10 bin lira daha. Bu şekilde aksayan ödemeler üretimi de etkileyecek. Çünkü durum böyle olunca biz de yem ödemelerimizi geciktirip, personelin maaşlarını yatırmak zorunda kalıyoruz” dedi.

Masrafların yoğun olduğu bir dönemde çiftçinin 70 günlük alacağının kaldığını aktaran Balıkesir Karesi ve Altıeylül Süt Üreticileri Birliği (SÜB) Başkanı Cihat Şimşek ise, “Alacağımız olan 3 milyon 120 bin liranın 1.5 milyon lirasını birlik bütçesinden üreticimize ödedik. Bizim böyle bir imkânımız vardı ancak ödeme imkânı olmayan birlikler iyice zora giriyor. Bunlar üreticiye büyük darbe yaşatıyor” diye konuştu.

Diğer yandan artan maliyetlerinde etkisiyle Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, TÜİK’in son açıkladığı verilere göre, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 2.6 düşmüştü.