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Spor

Sutopu'nda Türkiye'den Avrupa'ya ilk transfer

A Milli Takım ve Manisa Su Sporları Kulübü sporcusu Ali Özcan Kılıç Barcelona'ya transfer oldu

02 Ağustos 2016 16:48

A Milli Takım ve Manisa Su Sporları Kulübü sporcusu Ali Özcan Kılıç İspanya Sutopu Ligi'nin köklü kulüplerinden CN Barcelona'ya transfer oldu.

Eurosport'un haberine göre, Galatasaray altyapısında başladığı kariyerini son 3 sezondur Manisa Su Sporları Kulübünde sürdüren 25 yaşındaki başarılı kaleci bu transferle sezon öncesi yurtdışı transferi gerçekleştiren ilk Türk sutopu oyuncusu olarak adını Türk Sutopu tarihine yazdırmayı başardı.

A Milli Takım'ın son üç resmi müsabakasında kaptan olarak yer alan sporcumuzun dışında Oytun Okman ve Halil Beşkardeşler'de daha önce Sırbistan Ligi Play-Off'larında Kızılyıldız mayosu giymişlerdi.

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SutoputransferGalatasarayBarcelonaManisa Su Sporları Kulübü

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