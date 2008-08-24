Sutopunda altın madalya Macaristan'ın

29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda sutopunda erkeklerde altın madalyayı, Macaristan kazandı. Ulusal Su Sporları Merkezi'nde yapılan final müsabakasında Macaristan ile ABD karşılaştı.



Karşılaşmayı 14-10 kazanan Macaristan, altın madalyanın sahibi oldu. Macaristan, böylece oyunlarda bu daldaki art arda 3. altın madalyasını kazandı. Macar takımında Daniel Rudolf Varga ve Peter Biros 3'er gol, ABD takımında da Tony Azevedo 4 gol kaydetti. Erkekler sutopunda bronz madalyanın sahibi, Karadağ'ı 6-4 yenen Sırbistan oldu.

