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Spor

Sutopunda altın madalya Macaristan'ın

Pekin Olimpiyatları'nda sutopunda erkeklerde altın madalyayı final maçında ABD'yi 14-10 mağlup eden Macaristan elde etti.

24 Ağustos 2008 03:00

29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda sutopunda erkeklerde altın madalyayı, Macaristan kazandı. Ulusal Su Sporları Merkezi'nde yapılan final müsabakasında Macaristan ile ABD karşılaştı.

Karşılaşmayı 14-10 kazanan Macaristan, altın madalyanın sahibi oldu. Macaristan, böylece oyunlarda bu daldaki art arda 3. altın madalyasını kazandı. Macar takımında Daniel Rudolf Varga ve Peter Biros 3'er gol, ABD takımında da Tony Azevedo 4 gol kaydetti. Erkekler sutopunda bronz madalyanın sahibi, Karadağ'ı 6-4 yenen Sırbistan oldu.

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