Sütlüce'de çöken apartmanın komşuları: Yağmur yağınca çoluk çocuğu alıp, eşe dosta gidiyoruz

Sütlüce’de, temmuz ayında inşaat temel kazımı sırasında istinat duvarı çökmesinin ardından yıkılan binanın yanında bulunan apartmanda çatlaklar oluştu. 9 ailenin oturmaya devam ettiği apartmanda sakinler, “Yağmur yağınca çoluk çocuğu alıp, toplanıp eşe dosta gidiyoruz" dedi.

Hürriyet'ten Öznur Altuncu'nun haberine göre, adını vermek istemeyen bir başka bina sakini ise “Korkuyoruz ama yapacak bir şey yok” dedi. 2 çocuklu Katibe Akyüz de “Belediye söz verdi yardım için ama kimse yardım etmedi. Yağmur yağdığı zaman bu yol çöküyor. Çok yağmur yağdığı zaman kız kardeşime gidiyorum” diye konuştu.

Daha önce boşaltılan bölgedeki binaların tamamında oturanlar var. Boş olan dairelerin camlarında da kiralık ilanları asılı. Çöken binanın yanındaki otel inşaatının sahibi Şükran Aral çalışmalarını tamamlayamadıklarını söyleyerek, mahkemeye gitmek için belediyeden çıkacak raporu beklediklerini söyledi. Çevre binalardaki daire sahipleri de aynı raporun ardından dava açmaya hazırlanıyor.