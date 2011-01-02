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SÜTÇÜLERDE EV YANGINI: 1 ÖLÜ ISPARTA (A.A)

02 Ocak 2011 01:39

-SÜTÇÜLERDE EV YANGINI: 1 ÖLÜ ISPARTA (A.A) - 01.01.2011 - Isparta'nın Sütçüler İlçesinde yangın çıkan bir evde, yalnız yaşayan 85 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi. Sütçüler ilçesine bağlı Aşağı Kırıntı köyünde, Zeynep Şenol'a ait evde yangın çıktı. Yangını Sütçüler Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, yaklaşık iki saat süren çalışma sonunda söndürdü. Evde yapılan araştırmada, yanarak yaşamını yitiren 85 yaşındaki Şenol'un ceseti bulundu.  Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yangının çıkış nedenin araştırıldığı bildirildi.

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