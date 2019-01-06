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Ekonomi

Sütçüler, 'artık' açık yara ile çalışamayacak!

Sütçüler, mesai saatlerinde parfüm kullanamayacak

06 Ocak 2019 11:43

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği; çiğ süt toplama, depolama ve muhafaza elemanı mesleği için, Ulusal Meslek Standardı taslağı hazırladı. Taslağa göre çiğ süt toplayıcıları, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) talimatlarına uyacak. 

Yeni Şafak'tan Fazlı Şahan'ın habeirne göre, taslak doğrultusunda toplayıcılar gıda hijyeni, kişisel hijyen ve personel hijyen talimatlarına uyacak. Çiğ süt toplayıcıları mesai saatlerinde parfüm ve takı kullanmayacak, açık yara ile çalışmayacak. Sağlık sorunlarını sağlık görevlilerine iletecek. Çalıştığı kurum tarafından bildirilen tarihlerde yasal olarak uygulaması gereken portör, akciğer filmi, boğaz kültürü, odiyometrik ölçümleri gibi kontrollere katılacak.

Çiğ sütün duyusal kontrolleri de yapılacak. İçinde yabancı cisim olması, rengi, kokusu gibi özellikleri kontrol ederken; bu sonuçları kayıt altına alacak. Değerlendirme sonucuna göre sütün kabul edilip edilmeyeceğine referans değerlerine göre karar verecek.

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