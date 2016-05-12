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Sütçü İmam Üniversitesi eski rektörü tutuklandı

FETÖ/PDY kapsamında geçtiğimiz hafta gözaltına alınan Prof. Dr. Mehmet Fatih Karaaslan ve LALEDER Başkanı Gökçe Özbek tutuklandı

12 Mayıs 2016 17:41

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında geçtiğimiz hafta gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen, serbest bırakılmasının ardından ikinci kez yakalanan Sütçü İmam Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Mehmet Fatih Karaaslan ve Lale Eğitim ve Kültür Derneği (LALEDER) Başkanı Gökçe Özbek tutuklandı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçtiğimiz hafta gözaltına alınan Sütçü İmam Üniversitesi eski rektörü Prof.Dr. Mehmet Fatih Karaaslan ve Gökçe Özbek çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Prof.Dr. Karaaslan ve Özbek, soruşturma kapsamında ikinci kez gözaltına alındı ve Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Prof.Dr. Mehmet Fatih Karaaslan ve Özbek, mahkemede, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak, kamuyu zarara uğratmak, nitelikli dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik' suçlarından tutuklandı.

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