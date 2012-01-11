-Süt üretimi düştü ANKARA (A.A) - 11.01.2012 - Türkiye'nin 2011 yılı Kasım ayındaki kayıtlı süt üretimi Ekim ayına göre yüzde 2,4 azalarak, 530 bin 376 tona geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2011 yılı Kasım ayı Süt Ürünleri Üretim İstatistiklerini açıkladı. Buna göre, Kasım'da kayıtlı süt üretimi bir önceki aya göre yüzde 2,4 azalarak 530 bin 376 tona düştü. Ekim'de üretim 543 bin 633 ton düzeyindeydi. Ekim ayında 40 bin 621 ton olarak gerçekleşen peynir üretimi de Kasım'da yüzde 5,2 azalarak 38 bin 524 tona indi. Kasım ayında yoğurt üretimi bir önceki aya göre yüzde 9,9 azalarak, 74 bin 135 tona, ayran üretimi de yüzde 15,9 azalarak, 35 bin 782 tona geriledi. 2011 Ocak-Kasım döneminde toplanan süt miktarı ise 6 milyon 486 bin 927 tona yükseldi. 2010 yılının aynı döneminde söz konusu rakam 6 milyon 201 bin 7 ton düzeyindeydi.