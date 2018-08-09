Süt üreticisi, yemde prim desteği istiyor

TİRE (İzmir), (DHA)- ULUSAL Süt Konseyi\'nin (USK) çiğ süt litre fiyatını 1.7 TL olarak açıklamasıyla sektörde tartışmalar alevlendi. Tire Süt Kooperatifi ve İzmir Tarım Grubu Başkanı Mahmut Eskiyörük, konuyla ilgili acil önlem alınması ve yemde kilogram başına prim verilmesi gerektiğini belirtip, \"Üreticinin 1 litre süt ile 1.3 kilogram yem alması gerekirken, süt fiyatındaki artış henüz daha uygulanmadan yeme gelen yeni zamlarla süt ve yem fiyatı aynı seviyeye geldi\" dedi.

Ulusal Süt Konseyi\'nce, 27 Temmuz 2018\'deki toplantının ardından soğutulmuş çiğ süt üretici tavsiye fiyatının yüzde 3.6 yağlı ve yüzde 3.2 proteinli çiğ süt için litre başına 1.70 lira olarak belirlenmesi, sektörde tartışmaları da beraberinde getirdi. Litresi 1.7 TL\'ye satılan sütlerden üreticinin cebine ancak 1.6 TL gireceğine dikkati çeken Tire Süt Kooperatifi ve İzmir Tarım Grubu Başkanı Mahmut Eskiyörük, acil önlem alınması gerektiğini söyledi. Eskiyörük, \"Yemin de kilogram fiyatı 1.6 TL oldu. Süt üreticisi cebine giren parayı da yeme verecek. Bu duruma seyirci kalınırsa, üretici bitecek, üretim bitecek, sanayi bitecek, tüketici büyük zarar görecek. Ülkenin ekonomisi bitecek ve Türkiye ithalat ile daha da dışa bağımlı hale gelecek. Çok yazık\" diye konuştu.

\'ÇÖZÜM, YEM PRİMİDİR\'

Üreticinin para kazanamadığını vurgulayan Eskiyörük, yemde kilogram başına prim verilmesi gerektiğini söyledi. Eskiyörük, bu sayede hem üreticinin kazanacağını hem de kayıt dışılığın önleneceğini vurguladı. Süt hayvancılığında dünya çapında paritenin 1 litre süt ile 1.3 kilogram yem alınabilmesi olduğunu dile getiren Eskiyörük, \"Çözüm basittir. Üretici kazanmak, tüketici de uygun fiyata güvenilir gıda almak istiyor. Bunu da süt fiyatını yükselterek değil, yem fiyatını düşürerek sağlamalıyız. Amaç üreticinin kazancını artırarak 1 litre süt ile 1.3 kilogram yem alabileceği koşulları sağlamak ise aradaki fark üreticiye destekleme primi olarak verilmelidir. Eğer süt fiyatını artırırsak tüketim düşer ve daha olumsuz sonuçlar doğurur. Üreticinin kazancını, yem fiyatını düşürerek sağlarsak hem üretici hem de tüketiciyi korumuş oluruz\" dedi.

Sütte uygun piyasa koşullarının oluşturulması için devletin, bugünkü şartlarda üreticiye yemde kilogram başına 30 kuruş prim uygulaması gerektiğini belirten Tire Süt Kooperatifi ve İzmir Tarım Grubu Başkanı Mahmut Eskiyörük, şunları kaydetti:

\"Her ay yem fiyatlarına göre bu destek primi güncellenmelidir. Böylelikle yemciler üreticinin tepesine binemeyecek. Yeme yapılan her zam devletin kasasından çıkacağı için devlet seyirci kalmayıp müdahale edecektir. Ayrıca devlet, süt fiyatının 1.7 TL\'nin altına düşmesini önlemek için, \'Sütünü bu paradan satamayanın sütünü ben alıyorum\' diyerek piyasayı sürekli kontrol altında tutmalıdır. İşte o zaman üretici, sanayici ve tüketici güvence altına alınacaktır. Üreticiyi kurtarmadan, sanayiciyi, tüketiciyi ve Türkiye\'yi kurtaramayız.\"



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