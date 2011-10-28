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Ekonomi

Süt üreticilerine ödeme yarın İZMİR (A.A)

28 Ekim 2011 01:07

-Süt üreticilerine ödeme yarın İZMİR (A.A) - 27.10.2011 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, süt üreticilerine 2011 yılının ikinci dönem ödemelerinin yarından itibaren yapılacağını bildirdi. Yıldırım, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda süt üreticilerine yönelik müjdeyi açıkladı. Süt üreticilerine 2011 yılının ikinci dönem ödemelerinin, yarından itibaren yapılacağını belirten Bakan Yıldırım, İzmir'de yaklaşık 16 bin üretici olduğunu ve bunların da 11 milyon lira civarında bir ödemesi olduğu bilgisini verdi. Toplam dört dönem ödeme yapıldığını belirten Binali Yıldırım, ''Bu ödemeyle birlikte iki dönem ödenmiş oluyor. Türkiye genelinde de bu ödeme, çok ciddi bir rakama ulaşıyor. İzmir, çok önemli bir süt üretim merkezi olduğu için bu haberin süt üreticileri için önemli olduğunu düşünüyorum'' diye konuştu.

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