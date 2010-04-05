Süt üreticilerinden 'süt vermeme eylemi'

T24-

Geçtiğimiz hafta Ankara’da yapılan Ulusal Süt Konseyi’nde de süt fiyatları gündeme gelmiş konsey, üretici ve sanayiciyle ayrı ayrı yaptığı toplantıda sorunları dinlemişti. Ardından sanayicinin aldığı sütü, üreticilerin banka hesaplarına 72.50 kuruştan yatırdığı belirtilmiş; üreticiler de bu durumu protesto ederek paraları bankadan çekmemişti. Üreticinin sanayiciye süt satışını durdurması nedeniyle perşembe günü Ulusal Süt Konseyi de yönetim kurulunu toplayacak.

BEDAVA DAĞITILACAK

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği (TSÜMB) Başkan Yardımcısı Osman Vasfi Yasun, yılda 5 milyon 63 bin ton sütün, birlikler aracılığıyla satıldığını dile getirdi. Sütün bugünden itibaren halka bedava dağıtılacağını dile getiren Yasun, “Birlik yöneticileriyle bir araya geldik. Bugün de (dün) toplantımız sürüyor. Sanayicinin gönderdiği tankerleri geri çeviriyoruz. Altyapımız il ve ilçelerde çiğ süt dağıtımına müsait. Sütü dökmeyeceğiz; halka dağıtacağız” dedi.



‘Yapılan eylem üreticiye daha çok zarar verir’

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Başkanı Erdal Bahçıvan, eylemin üreticiye daha çok zarar vereceğini söyledi. Türkiye’de 55 kuruşa süt alan sanayicinin bulunduğunu dile getiren Bahçıvan, şöyle devam etti: “Son beş aydır fiyatı artıran sanayici değil miydi? Birliklere, ‘Siz ne kadar komisyon alıyorsunuz’ diye sormak lazım. Biz dernek olarak bir fiyat belirlemeyiz; bunu her firma kendi yapar. Maalesef bizim sanayici arkadaşlarımızın da suçu var; birkaç sanayicinin palazlandırdığı birlikler bulunuyor. Bunlar tüm Türkiye’yi temsil edemez. Çiftliklerden, kooperatiflerden alınan sütler var. Birlikler süt almanın sadece bir yolu.”



‘Gerekirse daha sertleşiriz’



Bundan sonra fiyat konusunda hoşgörülü olmayacaklarını vurgulayan Yasun, şunları söyledi: “Süt fiyatları üç aylık ihalelerle belirleniyor. İhalede litresi 85 kuruş olarak belirlenen fiyatı sanayici tek taraflı olarak 72.50 kuruşa düşürdü. Biz uzlaşmayı denedik ve

dört aylık dönemde sütü 75 kuruştan verebileceğimizi söyledik. Buna karşın sanayici fiyatı 72.50 kuruşa çekmeye çalışıyor. Üreticinin yanında yer alacağız; gerekirse daha da sertleşiriz. Sütü 72.50 kuruştan satmaktansa bedava dağıtmak daha kârlı.”