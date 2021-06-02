Süt üreticileri uyardı: Artan fiyatlara çözüm bulunmazsa hayvanlar kesime gider, et krizi çıkar!

Süt üreticilerinin sürekli artan maliyetler nedeniyle enflasyon altında ezildiğini kaydeden sektör temsilcileri, "Çözüm bulunmazsa hayvanlar kesime gider. Hayvan varlığı azalır ve et krizi çıkar" uyarısında bulundu.

Bir tarafta girdi maliyetlerinin artışı diğer tarafta da kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalan süt üreticileri, önlem alınmaması durumunda 17 ay sonra et krizi çıkabileceği uyarısında bulundu.



Dünya gazetesinin haberine göre; Antalya Ticaret Borsası (ATB) ve Antalya Tarım Konseyi (ATAK) iş birliğinde, "Sürdürülebilir Süt Politikası, Sağlıklı Gelecek" konulu online toplantı düzenlendi.

ATB ve ATAK Başkanı Ali Çandır, hayvancılık politikalarında sürdürülebilirliğin sağlanmasında süt üretiminin önemini belirtti. ATB Yönetim Kurulu Üyesi ve Hayvancılık Kooperatifleri Başkanı Hüseyin Simav da, Antalya’da yıllık 400 bin ton süt üretildiğini, bunun sadece 150 bin tonunun kayıt altında sanayiciye ulaştırıldığını kaydetti.

"Süt biterse, 17 ay sonra et krizi çıkar"

Kuraklığın hayvancılığı da olumsuz etkileyeceğini anlatan Simav, "Daha önce kendi kaynaklarıyla yemini üreten küçük üretici kuraklık nedeniyle bu yıl sıkıntı yaşayacak. Ciddi tedbirler alınmazsa girdi maliyetlerine dayanamayan küçük aile işletmelerinin büyük çoğunluğu sonbaharda son nefesini verip, hayvancılığı bırakacak. Devlet süte acil teşvik vermeli. Yem süt paritesi 1,3 olacak şekilde teşvik verilmeli. Süt biterse 17 ay sonra et krizi çıkar. Hayvanlar kesime gideceği için hayvan varlığı azalır ve et fiyatları artar" dedi.

Elmalı ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Elmalı Ziraat Odası Başkanı Salih Kurubaş, "Gerek pandemiden kaynaklı turizmin daralması, gerekse alım gücünün azalması nedeniyle süt ve süt ürünleri tüketiminde düşüş var. Şu an ürünümüzü satamıyoruz. Elimizdeki ürünü satamazsak inekler mezbahaya gider. Yerel yönetimler süt alımı yaparak üreticiyi destekleyebilir" ifadesini kullandı.

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