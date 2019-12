-SÜT TOZU ÜRETİMİNE DESTEK ANKARA (A.A) - 22.02.2011 - Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker, süt fiyatlarının üretici aleyhine düşmemesi için 18 bin tonu iç tüketim, 20 bin tonu ihracat amacıyla olmak üzere 38 bin ton süt tozu üretiminin destekleneceğini, böylece 380 bin ton sütün piyasadan çekileceğini bildirdi. Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker, 2011 yılı hayvancılık desteklerini açıkladığı basın toplantısında, 2011 yılı tarımsal destekleriyle ilgili kararnamenin Bakanlar Kurulu'nda imzalandığını belirterek, bu yıl hayvancılık destekleri için ayrılan kaynağın 440 milyon lira artırılarak 1 milyar 700 milyon liraya çıkartıldığını söyledi. Geçen yıl, 334 milyon lira süt primi, 250 milyon lirası büyükbaş hayvan, 230 milyon lirası yem bitkisi, 140 milyon lirası koyun-keçi, 250 milyon lirası da diğer destekler olmak üzere hayvancılık sektörüne toplam 1,2 milyar lira destek ödendiğini bildiren Bakan Eker, bu yıl destek tutarının 1,7 milyar liraya çıkarılması ile 2002'de yüzde 4 olan hayvancılık desteklerinin tarım destekleri içindeki payının, bu yıl yüzde 26'ya yükseltilmiş olacağına işaret etti. Hayvancılık desteklemeleri için 440 milyon lira artırılan kaynağın 390 milyon lirasının et ithalatından alınan vergilerden sağlanacağını ve böylece ithalattan alınan vergi ile yerli besicilerin desteklenmiş olacağını kaydeden Bakan Eker, 2009 ve 2010 yıllarında uygulanan süt tozu desteğinin kapsamının da bu yıl genişletileceğini, 18 bin tonu yurtiçinde sanayicinin hammadde ihtiyacının karşılanması, 20 bin tonu da ihracat için olmak üzere toplam 38 bin ton süt tozu üretimine destek verileceğini, böylece 380 bin sütün piyasadan çekilmiş olacağını kaydetti. Süt tozu ihracatının desteklenmesi için 50 milyon lira kaynak ayrıldığını belirten Eker, toplam 38 bin ton süt tozu desteğinin toplam tutarının 80 milyon liranın üzerinde olacağını söyledi. Yerli besicinin desteklenmesi için geçen yıl Ağustos'ta başlatılan faizsiz kredi uygulaması kapsamında bugüne kadar 1,5 milyar lira kredi kullandırıldığını kaydeden Bakan Eker, 2011 yılı hayvancılık destekleri hakkında da şu bilgiyi verdi: ''2010 yılına göre süt primi yüzde 50 artırılarak kg başına 4 kuruştan 6 kuruşa çıkarıldı. Buzağı desteği yüzde 25 artırılarak 60 liradan 75 liraya, manda desteği yüzde 20 artırılarak 250 liradan 300 liraya, koyun-keçi desteği yüzde 50 artırılarak 10 liradan 15 liraya yükseltildi. Dekar başına yem bitkisi desteği silajlık mısırda 50 liradan 55 liraya, korungada 80 liradan 90 liraya, yoncada da 125 liradan 130 liraya çıkarıldı. Faizsiz kredi uygulaması devam edecek. Organik besicilikte bu destekler yüzde 50 fazlası ile uygulanacak. Önceden, destekler ertesi yıl ödenirken, birkaç yıldır yılı içinde ödüyoruz. Bu yıl da süt primi, besi hayvanı, süt tozu desteği yılı içinde ödenecek. 25 Şubat'ta, 390 bin süt üreticisine 120 milyon lira süt primi desteği ödeyeceğiz. Bu yıl, Ocak'ta 530 milyon lira destekleme ödemesi yaptık. Şubat'ta 1 milyar 920 milyon lira ödeme yapacağız. Haziran'a kadar destekleme ödemelerinin yüzde 90'dan fazlası yapılmış olacak.'' -SANAYİCİLERE, ''SÖZLEŞMELERE UYUN'' ÇAĞRISI- Süt ve Et Üreticileri Birliği, Et ve Süt Ulusal Konseyi yöneticilerinin de katıldığı toplantıda, hükümet olarak, süt fiyatlarının üretici aleyhine düşmemesi için gereken önlemleri aldıklarını anlatan Bakan Mehdi Eker, sanayicilere de, süt alım ihalelerinde oluşan fiyatlara ilişkin sözleşmelere uymaları çağrısında bulunarak, şöyle konuştu: ''Her yıl belli dönemlerde süt fiyatları ile ilgili bazı problemler yaşanıyor, üretici aleyhine süt fiyatları düşüyor. Üretimin devamı açısından, 1 litre süt fiyatı ile 2 kg yem alınması ideal. Ancak, 1,5 kg yem alınması da makul bir durum. Aksi takdirde dişi dana kesime gider. Süt satışı için daha önce yapılan ihalelerde kg başına 73 kuruş fiyat oluşmuş. Ancak, bazı sanayiciler bu fiyattan süt almıyor, 60-65 kuruşa düşürüyor. Bu bizi üzüyor. Biz, üreticisi, sanayicisi ile bir geminin içindeyiz. Süt fiyatı fazla düşer de üretim sürdürülemez hale gelirse, et üreticisi de, süt üreticisi de, sanayici de bundan olumsuz etkilenir. Sanayicinin bundan bir çıkarı olmaz. Herkesin burada dikkatli davranması gerekir. Bakanlık olarak biz ihaleleri takip ediyoruz. Fiyatlara müdahale yetkimiz yok ama hükümet olarak süt tozu desteği başta olmak üzere gereken tedbirleri alıyoruz. El birliği ile süt fiyatlarının düşmemesi, üretimin devamını sağlamamız lazım. Bu aynı zamanda süt sanayicisine bir çağrıdır. Sanayici daha ucuza süt alacağım derse, karını düşünürse, Türkiye'de hayvancılığa zarar verir. O zaman başka tedbirlek almak durumunda kalırız. Biz et ve süt üreticisi zarar görsün istemiyoruz. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Sanayicinin de ihalede oluşan fiyatlara, sözleşmelere sadık kalmasını istiyoruz.''