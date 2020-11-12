T24 LogoT24 Logo
Gündem

Süt toplama merkezinde süt banyosu yapan işçiler tahliye edildi

12 Kasım 2020 09:29

Konya'daki bir süt toplama merkezinde tekne içerisindeki sütle banyo yapan çalışan ile bunu görüntüleyerek sosyal medyada paylaşan kişi tahliye edildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medyada paylaştıkları görüntü sonrası polis ekiplerince gözaltına alınan ve çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanan Emre S. ve Uğur T, avukatlarının itirazı üzerine, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Ne olmuştu?

Konya'daki bir süt toplama merkezinde çalışanlardan birinin, teknenin içerisine doldurulan sütle banyo yaptığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, firmanın faaliyetine son vermiş ve idari para cezası uygulamıştı. Gözaltına alınan Emre S. ve Uğur T, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

TIKLAYIN - Süt banyosu yapmak tutuklama gerekçesi olabilir mi, yasal dayanağı var mı, kanunlar ne diyor?

ETİKETLER

süt banyosutahliyeçalışankonya
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24