"Süt krizi kapıda; hükümet üreticiyi mağdur eden uygulamalardan vazgeçmeli"

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, hükümeti süt üreticilerini mağdur eden uygulamalardan vazgeçmesi, aksi halde "Türkiye'de ciddi manada süt krizinin yaşanabileceği" konusunda uyardı.

Ulusal Süt Konseyi’nin 1 lira 40 kuruş olan soğutulmuş çiğ süt referans fiyatını 13 kuruş ekleyerek 1 lira 53 kuruş olarak belirlemesini eleştiren Gürer, süt üreticileri için bu 13 kuruşluk fiyat artışının 5 kuruşunun zaten kesintilere gideceğini belirtti. Gürer, 1 Şubat ve 30 Haziran tarihleri için geçerli olacak bu artışla birlikte son 4 yıl içindeki toplam çiğ süt fiyat artışının yüzde 20’ler seviyesinde kaldığını ifade etti.

Süt maliyeti arttı

Aynı süre içinde süt üreticilerinin bazı kalemlerdeki girdi maliyetlerinin yüzde 100’e yakın oranda zamlandığını anımsatan Gürer, “Yem fiyatında dahi denge sağlanamamaktadır. Süt ve yem paritesi dünya standartlarında 1 litre süte karşılık 1.5 kilogram yemdir. Ancak ülkemizde 1 litre sütle 1.3 kilogram yem alınabilmektedir” dedi.

Sanayici işini biliyor

Çiğ süt referansfiyatı sadece 13 kuruş artırılırken, marketlerdeki süt fiyatlarının yüzde 25 oranında zamlandığına dikkat çeken Gürer, “Sektördeki sorunlar tüm bileşenleri etkileyebilir ama sorunları üreticiler göğüslemektedir. Sanayici raftaki süte zam yaparak sorunu aşarken, üretici maalesef sorun yaşamaya devam etmektedir” diye konuştu.

Üretici zorda

Gürer, süt üreticileriyle yaptığı görüşmede, üreticilerin sorunlarını dinlediğini de ifade ederek, şöyle devam etti:

“Üreticilerin aktardığına göre, sanayiciler genel olarak süt fiyatları üzerinden baskı kuruyor. Çiğ süt fiyatlarının artırılmaması yönünde telkinlerde bulunuyor. Ancak aralık ayında yapılan Süt Konseyi toplantısında süt üreticileri sürpriz bir şekilde çiğ süt fiyatlarının zamlanması gerektiğini belirtirken, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilisi ‘enflasyonu artırır’ diye zamma karşı çıkıyor.

Yem fiyatları sürekli zamlanırken çiğ süt fiyatlarının artmaması süt hayvancılığını zora sokuyor. Raftaki süt ürünleri zam alıyor. Üretici hayvan sahibi artan girdilere karşın çok cüzi destek görüyor. Yüz binlerce insanın geçim kaynağı olan çiğ süt üretimindeki bu anlayış bir dönem sonra sıkıntı yaratır. Süt hayvanları kesime giderse süt aşırı fiyatlanır. Bu sütü sorunlu kılar. Hükümeti uyarıyorum. Süt besicileri girdi fiyatlarını düşürecek çalışmalarda bulunsun. Başta yem ilaç vb. konularda destek artırılsın. Eğer tüketici pahalı ürün almasın isteniyorsa bunun yolu fiyatı baskılamak değil, maliyeti düşürecek uygulamalarıartırmaktır.”

Destekler yarı yarıya azaltıldı

Süt üreticilerinin yaşadığı bir başka sorunun da destekleme fiyatlarının yarı yarıya düşmesi olduğunu kaydeden CHP Milletvekili Gürer, “Süt üreticilerine yılda 4 kez süt destekleme ödemeleri yapılıyor. Yeni düzenlemeyle soğutulmuş çiğ inek sütüne litre başına ödenen 8 kuruşluk destekleme 4 kuruşa düşürüldü. Çiftlik sütüne verilen 4 kuruşluk destek ise 3 kuruşa indirildi. Böylece süte yapılan 13 kuruşluk artış, destekleme fiyatlarının yarı yarıya indirilmesiyle erimiş oldu. Bir yandan kısmi artış yaparken, diğer yandan destekleme fiyatlarının yarı oranında azaltılması, hükümetin çiftçiye, üreticiye hangi gözle baktığının da bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor” şeklinde konuştu.

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Süt tozu için 1 milyon 135 bin dolar ödeniyor

Türkiye’de süt fiyatlarının çok düşük olmasına rağmen, süt tozu ithalatında yurtdışına büyük paralar ödendiğine de dikkat çeken CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Soru önergemize yanıt veren Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, 2016 ve 2017 yılının ilk 10 ayında Türkiye’nin 270 bin 210 kg süt tozu ithal ettiğini açıkladı. Bakan Tüfenkçi, süt tozu için yurtdışına ödenen miktarın ise 1 milyon 135 bin 187 dolar olduğunu belirtti. Çoğu AB ülkeleriyle kıyaslandığında neredeyse sütün en ucuz olduğu Türkiye’de bu kadar süt tozu ithal edilmesinin ve ithalatın önünün açılmasının, ihraç kayıtlı olsa dahi süt üreticilerine karşı yanlış bir uygulama olduğunu söyleyebiliriz” dedi.