Susuz köyün sakinlerinden 'bornozlu' tepki: Bu şekilde nasıl 3 çocuk yapacağız?

Kars merkeze bağlı Subatan köyünde içme suyu sıkıntısı yaşayan köylülerin protestosuna, bornoz giyen Şefik Kaya ve Hakkı Öztürk öncülük yaptı. Şefik Kaya, " Evimizde hanımlarımız bizi yataklarına almıyor. Başbakanıma sesleniyorum, bizden 3 çocuk istiyor ama biz bu şekilde nasıl 3 çocuk yapacağız" dedi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Bedir Altunok'un haberine göre, Kars'a 35, Ermenistan sınırına 10 kilometre mesafedeki 130 haneli, Subatan Köyü'nde derelerin kurumasıyla iki aydır su sıkıntısı yaşanıyor. Köylüler içme suyu sorunun çözümü için başvurdukları yerlerden sonuç alamadı. Bunun üzerine protesto gösterisi yapan köylüler karayolunu trafiğe kapatırken, onlara Şefik Kaya ve Hakkı Öztürk bornoz giyerek önderlik yaptı. Sorunlarının bir an önce çözülmesini isteyen Şefik Kaya, hayvanların su içtiği göletin bile kuruduğunu ve köydeki tüm canlıların susuz kaldığını anlattı. Kaya, şunları söyledi:

"Subatan köyü, 1918'de Ermeni katliamını yaşayan bir köy. Bu çağda susuzluğu hak etmiyoruz. İl yöneticilerine dertlerimizi anlattık. Kars Belediye Başkanı'ndan da itfaiye aracıyla su göndermesini istedik. Bugün bornoz giyiyorum. Bir aydır banyo yapamıyorum. Evimizde hanımlarımız bizi yataklarına almıyor. Başbakanıma sesleniyorum, bizden 3 çocuk istiyor ama biz bu şekilde nasıl 3 çocuk yapacağız."