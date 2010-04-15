Susurluk'un 'suç makinesi' yakalandı

T24 - Susurluk raporunda adı geçen ve cinayetten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla aranan Doğan Erşahin İstanbul Halkalı'da cipinin içinde korumasıyla birlikte yaklandı. 6'si cinayet olmak üzere pek çok suçtan hüküm giyen, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Erşahin cezaevinde olduğu sırada "Rahşan affı"yla serbest kalmıştı.





Erşahin'in adı Susurluk raporunda geçmişti. Bir askerin ifadesinde Doğan Erşahin, tetikçi olarak anlatılmış, öldürdüğü bir kişinin gövdesinden ayırdığı başını, kahvede mayasa koyduğu iddia edilmiş, Kocaeli jandarma'dan kaçışının şüpheli olduğu belirtilmişti.





Milliyet'in haberine göre Doğan Erşahin, afla cezaevinden çıktıktan sonra çarptırıldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yüzünden aranıyordu. TBMM'de kurulan Susurluk Komisyonu ile Gazeteci Uğur Mumcu ve Yüksekova çetesi raporlarında adı geçen, adı Ergenekon tutuklusu emekli Tuğgeneral Veli Küçük adının geçtiği bölümlerde geçiyor.







Arşivlerdeki suç makinesi







51 yaşındaki Doğan Erşahin, 1996 yılında Kırklareli Cezaevi'ne götürülürken firar etti. Doğan Erşahin, 2000 yılında Adana'da kendisine operasyon düzenleyen polisle çatışmaya girdi. Çatışmada üç polisi yaralayan Doğan Erşahin, yakalandı. Doğan Erşahin, yargılandığı cinayet davalarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Bu cezası mahkeme tarafından daha sonra 25 yıl hapis cezasına çevrildi.







İmdadına af yetişti







Sakarya Cezaevi'nde yatan Doğan Erşahin'in avukatları 23 Nisan 1999'a kadar işlenen suçları kapsayan "Rahşan Affı"ndan faydalanarak serbest bırakılması için başvuruda bulundu. Başvuruyu inceleyen Sakarya Ağır Ceza Mahkemesi Doğan Erşahin'in mahkûm olduğu suçların Şartlı Salıverme ve Cezaların Ertelenmesi yasasına girdiğini belirleyerek tekrar indirim yaptı. Doğan Erşahin 9 Aralık 2009 günü serbest bırakıldı.







Yine suçlu bulundu, ömür boyu hapse mahkûm edildi







Serbest kaldıktan sonra hakkındaki devam eden davalar nedeniyle yeniden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Doğan Erşahin, geçen Mart ayından bu yana polis tarafından aranıyordu.







Son model cipinde yakalandı







İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından peşine düşen Doğan Erşahin'i yakalamak için 6 ekip görevlendirdi. Bir süredir gidebileceği yerlerde bekleyen polis Doğan Erşahin'i, dün sabah saatlerinde son model cipinin içinde yanındaki koruması ile birlikte Halkalı’da yakalanarak gözaltına alındı. Doğan Erşahin'in korumalığını yapan kişinin de polis tarafından 2 ayrı dosyadan arandığı ortaya çıktı.







Cezaevine girecek







Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nde nezarete konan Doğan Erşahin, polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye gönderilirken hakkındaki gıyabi tutuklama kararı vicahiye çevrilerek cezaevine gönderileceği öğrenildi. Erşahin Emniyet çıkışında, “neden gözaltına alındınız?şeklindeki soruyu şerefsizlerle uğraştığım için şeklinde yanıtladı.





Bu arada, Erşahin’in adliyeye sevk edileceği sırada emniyetin çevresinde bekleyen bir gruba polis kimlik kontrolünde bulundu. Ardında ekipler bu kişileri uzaklaştırdı.







Erşahin'i suç makinesi yapan sabıka listesi







6 kişiyi öldürmekten suçlu bulundu, 2 kez ruhsatsız silahla yakalandı, 3 kez dolandırıcılık ve hileli iflas suçlarını işledi, 1 gasp olayına karıştı, 1 kez uyuşturucu madde bulundurmadan hakkında işlem yapıldı, 2 kez "resmi belgede sahtecilik" suç işledi.