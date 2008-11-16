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Susurlukçu Çarkın 16 yıl sonra 'evet' dedi

Susurluk hükümlüsü Ayhan Çarkın 16 yıldır birlikte olduğu, iki çocuğunun annesi Hülya Tırpan’la evlendi

16 Kasım 2008 02:00

Susurluk hükümlüsü Ayhan Çarkın 16 yıldır birlikte olduğu, iki çocuğunun annesi Hülya Tırpan’la evlendi

Uğur Dündar’ın programında yaptığı “Ne 100’ü ne 200’ü. Devlet için çok adam öldürdük” açıklamalarla olay yaratan eski özel harekâtçı ve susurluk sanığı Ayhan Çarkın dünya evine girdi.
Kanal D’nin haberine göre, nikâhı ve düğünü izleyen arkadaşları da aralarında “Öldürmekten bulduğu ilk fırsatta evlendi” espirileri yaptı. 16 yıldır birlikte yaşadığı ve iki çocuğunun annesi olan 40 yaşındaki Hülya Tırpan’la evlenen Ayhan Çarkın’ın düğününe iki kızı da katıldı.
Ayhan Çarkın’ın Bakırköy’de kıyılan nikâhını ve düğününü PKK itirafçılarının da aralarında bulunduğu bir grup davetli izledi. Nikâh şahitliğini ise eski bir PKK itirafçısı olan Şükran Başverdi yaptı

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