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Ekonomi

Susurluk sonrası adı Abdullah Çatlı ile anılan Mehmet Özbay ABD'de yılın işadamı seçildi

Mehmet Özbay, ABD'de 4 mobilya mağazası açarak North Carolina eyaletinin Mooresville şehrinde yılın girişimcisi ödülünü kazandı

29 Ocak 2013 09:46

Susurluk kazasının ardından adı Abdullah Çatlı ile olan ilişkisiyle gündeme gelen Mehmet Özbay, Amerika'nın Mooresville şehrinde "yılın girişimcisi" seçildi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan ve gözaltına alınacağı için Türkiye'ye gelmediğini söyleyen Mehmet Özbay, ABD'de 4 mobilya mağazası açarak North Carolina eyaletinin Mooresville şehrinde yılın girişimcisi ödülünü kazandı.

Hürriyet gazetesine konuşan Özbay, "Bir yabancı dünyanın hangi ülkesinde bu kadar takdir edilir. Abdullah Çatlı’ya kimliğimi kullanması için izin vermem dışında bir suç işlemedim" dedi.

Özbay'ın 500 bin dolara aldığı mağaza, 30 milyon dolar değerine ulaştığı belirtildi.

Özbay'ın biri Atlanta'da biri South Carolina'da ve ikisi North Carolina'da olmak üzere 4 mağazası bulunuyor.

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