Susurluk raporu Ergenekon yolunda

Birinci Ergenekon davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'a yazı yazılarak, kendisinde olduğu belirtilen Susurluk raporunun iade edilmek üzere istenmesine karar verdi.

Birinci Ergenekon davasının dünkü duruşmasında mahkeme heyeti, öğle arasını uzun tutarak saat 15.30'a dek sanık ve avukatlarının isteklerini değerlendirdi.

Daha sonra duruşmayı sürdüren mahkeme, sanık ve avukatların isteklerini aldıktan sonra duruşmaya ara verdi.

Yaklaşık 5.5 saatlik aranın ardından mahkeme heyetinin aldığı kararlar açıklandı.

Buna göre mahkeme heyeti, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'a yazı yazılarak, kendisinde olduğu belirtilen Susurluk raporu ve eklerinin iade edilmek üzere istenmesine karar verdi.

Sanıklarının tutukluluklarının sürmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 28 Eylül Pazartesi günü saat 09.30'a erteledi.

Bu arada, Danıştay davası sanıklarına Boro tarafından atanan avukatlarının değiştirilmesi talebi de kabul edildi.