'Susurluk dosyasını başsavcı kapatmak istedi'

T24 - Çankaya’daki Susurluk Zirvesi’nin tartışmaları sürerken, Necmettin Erbakan’ın, “Olayın gizli kalmasını istediği” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunan dönemin REFAHYOL Hükümeti’nin Adalet Bakanı Şevket Kazan, dosyanın Sarıyer Cumhuriyet Başsavcısı Veli Engin Arslan tarafından kapatıldığını, kendisinin talimatıyla olayın üzerine gidildiğini bildirdi.







Taraf gazetesinin haberine göre; Susurluk kazası sonrası Çankaya Köşkü’nde dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel başkanlığında Başbakan Necmettin Erbakan, Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller, anamuhalefet partisi ANAP’ın Genel Başkanı Mesut Yılmaz, DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun katıldığı toplantının yankıları sürüyor. Dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Kemal Yazıcıoğlu’nun Demirel ve Erbakan ile daha önceki görüşmelerde paylaştığı, Kumarhaneler Kralı Ömer Lütfü Topal’ın üç özel harekâtçı polis tarafından öldürüldüğü yönündeki bilgilerinin damgasını vurduğu Susurluk Zirvesi’nde, Erbakan’ın “devletin selameti açısından” ortaya çıkan tablonun kamuoyundan gizlenmesini istediği yönündeki iddialarla ilgili olarak dönemin Adalet Bakanı Şevket Kazan Taraf ’a açıklamalarda bulundu. İddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Kazan, ortaya çıkan kirli ilişkilerin üzerine en fazla kendilerinin gittiğini dile getirirken, Topal cinayeti soruşturmasını yürüten dönemin Sarıyer Cumhuriyet Başsavcısı Veli Engin Arslan’ın dosyayı rafa kaldırarak cinayeti örtbas ettiğini kendisinin talimatıyla konunun üzerine gidildiğini söyledi.

‘Balistik inceleme dahi yapılmamıştı’



Mesut Yılmaz’ın açıklamaları ve Teftiş Kurulu’nun raporunun ardından İstanbul’a geldiğini ve İstanbul Hakimevi’nde DGM Başsavcısı Erdal Gökçen, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Ferzan Çitici ile bir toplantı yaptıklarını belirten Kazan, şöyle devam etti: “Olayların bir çok boyutu vardı. Erdal Gökçen’den Ömer Lütfü Topal cinayeti ile ilgili soruşturmanın ne aşamada olduğunu sordum. Gökçen, soruşturmanın sarıyer Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğünü söyledi. Sarıyer Başsavcısı Veli Engin Arslan’ı çağırttım. Kendisine, Topal cinayeti tahkikatının hangi aşamada olduğunu sordum. Aldığım cevap beni şaşırttı. Dosya ile ilgili en ufak bir inceleme yapılmamıştı. Olay yerinde bulunan silah, mermi ve kovanların balistik muayenesi dahi yapılmamış, dosya adeta rafa kaldırılmıştı. Soruşturma ile ilgili gereken herşeyin ivedilikle yapılmasını istedim ve dosyayı bizzat takip edeceğimi söyledim. İstanbul DGM Başsavcısı’ndan bu olayı da Susurluk tahkikatı kapsamında ele alınmasını rica ettim. Dosya sonradan yeniden açıldı.”

‘Beraat etmelerine şaşırmadım’



Refah Gerçeği kitabının ikinci cildinde konuyu ayrıntılarıyla anlattığını belirten Kazan, “Bu kitapta, bütün gerçekler var. Biz o zaman Topal cinayetini örtmek bir yana yeniden üstünün açılmasının talimatını verdik. Çünkü Sarıyer Savcısı dosyayı kapatıyor. Üstünü örtüyor. Onun üzerine Topal cinayetinin Susurluk’la alakası var diyerek, bizzat yeniden soruşturma başlattım. Süreci nasıl yönetmişiz, neler yapmışız bu kitapta hepsi var” dedi. Olayın üzerine ciddiyetle gidilince, Ömer Lütfü Topal’ı öldürdükleri iddia edilen üç özel tim görevlisi Ayhan Çarkın, Oğuz Yorulmaz ve Ercan Aksoy’un tutuklanarak Metris Cezaevi’ne konulduğunu hatırlatan Kazan, “Davaları beş yıl devam etti. Sonradan öğrendim ki, sanıklar beraat etmişler. Buna şaşmadım tabi” diyerek cinayetle ilgili delil toplanmadığını vurguladı.





