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Sustunuz, bu kızı siz öldürdünüz

Halkalı'daki kalleş saldırıda, bombanın konulduğu demir saksıyı yaptıran ikiliye yönelik çarpıcı bir ayrıntı daha ortaya çıktı.

03 Temmuz 2010 03:00

T24 - Halkalı'daki kalleş saldırıda, bombanın konulduğu demir saksıyı yaptıran ikiliye yönelik çarpıcı bir ayrıntı daha ortaya çıktı.

Akşam gazetesinin yayımladığı karelerde, terör örgütü üyelerince 'İmam' olarak bilinen Mehmet Kazım Sevim ile Seyithan Özer'in, bombaya yataklık edecek demir saksıyı yaptırdığı görülüyordu. Adım adım takip eden polis, ikiliyi saldırıdan bir gün önce 19 kişiyle birlikte gözaltına aldı. Özer ve Sevim, sorguda saksının yerini bilmediklerini söyledi, bombacıdan bahsetmedi. Sabah saatlerinde ise korkunç patlama yaşandı. Buse henüz 17 yaşında can verdi, 5 asker şehit düştü, 6 aile kedere boğuldu.


İyi bakın işte eseriniz

Polis, çıldırtan sessizlikleriyle patlamaya geçit veren zanlıların sorgusuna bu kez Buse'nin fotoğraflarıyla girdi. Sorgucu polisler, belki insafa gelirler diye, 'Dün susarak işte bu gencecik kızı öldürdünüz' dedi. Fotoğraflara bakan ikili gözyaşları dökmeye başladı. Polis, onların fotoğraftan etkilendiğini sandı. Ama zanlılar, bombanın kimin tarafından patlatıldığını yine söylemedi, yine suskunluğa gömüldü.

Saldırıya ilişkin İstanbul'da gözaltına alınan BDP Küçükçekmece  İlçe Başkan Yardımcısı mahkemece serbest bırakıldı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 4 kişinin sorgusu sürüyor.


Vali'ye kareler soruldu

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'ya dün AKŞAM'ın manşeti soruldu. Mutlu, 'Bunlarla ilgili inceleme var, elimizde birtakım bilgiler var'' diye konuştu. 'Saksıyı yaptıran kişiyi yakaladınız mı?' sorusuna Mutlu, ''Evet evet evet...'' cevabını verdi. Vali, bir başka soru üzerine ''Siz de basın olarak çok iyi takip ediyorsunuz, teşekkür ediyoruz. Bütün gelişmeleri hepimiz takip edeceğiz. Size doğru olan bilgiyi her zaman en seri şekilde biz ulaştıracağız' diye konuştu. Mutlu 'İhmal var mı?' sorusu üzerine de soruşturmanın sürdüğünü belirtti.


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