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'Sustukça Ölüyoruz' mitingi başladı

İsrail'in yardım gemilerine saldırısını kınamak için İstanbul'daki ''Sustukça Ölüyoruz-İsrail Vahşetine İsyan Mitingi'' başladı.

05 Haziran 2010 03:00

T24 - İsrail'in yardım gemilerine saldırısını kınamak için İstanbul'daki ''Sustukça Ölüyoruz-İsrail Vahşetine İsyan Mitingi'' başladı.


Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı Çağlayan Meydanı'nda Saadet Partisi öncülüğünde İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren gemilere saldırısını kınamak için düzenlenen ''Sustukça Ölüyoruz-İsrail Vahşetine İsyan Mitingi''ne katılmak için gelenler, güvenlik kuvvetlerince oluşturulan kontrol noktalarında üst aramasından geçirilerek alana alındı.


Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine çeşitli mesajların yazılı olduğu pankart ve dövizler taşıyan katılımcılar, İsrail aleyhine de sloganlar atıyor. 

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