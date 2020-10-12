Sussex Düşesi Meghan Markle: İnternet üzerinde en çok hakarete uğrayan insan olduğum söylendi

Prens Harry'le birlikte Kraliyet ailesindeki görevlerini bırakarak ABD'ye yerleşen Sussex Düşesi Meghan Markle, internet ortamında yaşadığı saldırıları anlattı. Markle, "Bana internet üzerinde en çok hakarete uğrayan insan olduğum söylendi" dedi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Meghan Markle ve Prens Harry, ABD'de lise öğrencileriyle soru-cevap yaptıkları bir podcast yayınına katıldı. Uzaktan eğitim ve hayata daha da çok yerleşen sanal ortam hakkında konuşan Markle, "2019'de bana internet üzerinde dünyada en çok hakaret alan insan olduğum söylendi. Ve bu süre boyunca 8 ay hamilelik iznindeydim, kimse beni görmüyordu" dedi.

İnternetteki nefret dilinin 'dayanılamaz' bir noktaya geldiğini söyleyen Markle, "İnsanlar sizin hakkınızda doğru olmayan şeyler konuştuğunda bunun ruh sağlığınıza ve duygu durumunuza etkisi çok fazla" dedi.