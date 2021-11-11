Sussex Düşesi Meghan Markle, gizlilik davasında mahkemeyi yanlış yönlendirdiği için özür diledi

Sussex Düşesi Meghan Markle, Daily Mail gazetesine açtığı özel hayatın gizliliği davasında mahkemeye yanlış yönlendiren ifadede buluduğu için özür diledi.

BBC’de yer alan habere göre, Temyiz Mahkemesi, Meghan Markle’ın daha önce Kraliyet ailesinde yaşananları konu alan Finding Freedom kitabında hiçbir katkıda bulunmadığını iddia etmesine rağmen, bir danışmanına kitabın yazarlarını bilgilendirme görevi verdiğini öğrendi.

Markle, niyetinin mahkemeyi yanlış yönlendirmek olmadığını, bazı olayları unuttuğunu söyledi.

Omid Scobie ve Carolyn Durand tarafından kaleme alınan kitap yayımlandığı dönemde büyük gündem yaratmıştı. Prens Harry ve Meghan Markle kitabın yazılış sürecinde herhangi bir katkıları olmadığını öne sürmüştü.

Sussex Düşesi’nin babasına yazdığı bir mektubu yayınladıkları için Markle’ın dava açtığı Associated Newspapers grubu, mahkemenin son kararını temyize taşımıştı.

Markle’ın babasına yazdığı mektupların yayınlanması ‘hukuka aykırı’ bulunmuştu.