"Süslü kadın tahrik ettiği erkekle zina yapmış gibidir" paylaşımı yapan müdür terfi etti!

Sosyal medya hesabından yaptığı “Bir kadın evinden süslenip çıkıp evine dönene kadar kaç erkeğin şehvetini tahrik etmişse o kadar erkekle zina yapmış gibidir” paylaşımı sonrası görevden alınması için imza kampanyası başlatılan Burdur İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mahmut Bayram, asaleten bu göreve atandı.

Hürriyet'in haberine göre; Burdur Milli Eğitim Müdür Vekili Mahmut Bayram'ın sosyal medya hesabında yayınladığı, “Bir kadın evinden süslenip çıkıp evine dönene kadar kaç erkeğin şehvetini tahrik etmişse o kadar erkekle zina yapmış gibidir” sözlerini Facebook sayfasında paylaşmıştı.

Bayram’ın sosyal medya hesabında yayınladığı söze yönelik tepkilerin artması üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı’nca, böyle bir Hadis-i şerifin bulunmadığı açıklanmıştı.

Görevden alınması için imza kampanyası başlatılan Burdur İl Milli Eğitim Müdür vekili Mahmut Bayram, asaleten bu göreve atandı.