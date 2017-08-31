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Süslenen koçlar gelinlere gitti

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA) - KURBAN Bayramı öncesi Doğu Anadolu bölgesinde nişanlı gelin adaylarına gönderilen 'gelin koçu' geleneği devam ediyor

31 Ağustos 2017 21:12

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA) - KURBAN Bayramı öncesi Doğu Anadolu bölgesinde nişanlı gelin adaylarına gönderilen \'gelin koçu\' geleneği devam ediyor. Birbirinden rengarenk süslenen koçlar, alnına altın takılarak gelinlerin evlerine gönderiliyor.
Nişanlı damat adayının evinin önünde veya götürüldüğü çiçekçide süslenen kurbanlık koçun alnına ise altın bilezik veya cumhuriyet altın takılıyor. Kurbanlık koç bayramdan önce nişanlı gelin adayının evine, damat adayı veya yakınları tarafından götürülüp teslim ediliyor. 
Erzurum\'un merkez Aziziye ilçesinde oturan damat adayı Fahri Cici pazardan bin liraya aldığı koçu kendisi yakınları ile birlikte süsleyerek alnına taktığı altın bilezik merkez Palandöken ilçesinde oturan nişanlısı Melike Kandemir\'e gönderdi. Üzerinde ay-yıldızlı Türk bayrağı bulunan gelin koçunu teslim alan Kandemir nişanlısı ile birlikte gelin koçu ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

FOTOĞRAFLI

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