'Suskunlar': TBMM Başkanlığı cezaevleriyle ilgili her 100 önergeden 98'ine yanıt vermedi

Milletvekillerinin 26. dönemde TBMM Başkanlığı’na sundukları cezaevleriyle ilgili soru önergelerinin neredeyse tamamı yanıtsız kaldı. TBMM Başkanlığı verilerine göre cezaevleriyle ilgili yazılı ve sözlü 453 önerge verilirken, önergelerden yalnızca 8’ine yanıt verildi. Başka bir deyişle cezaevleriyle ilgili önergelerin yüzde 98.3’ü yanıtsız kaldı.

26. dönemde iade edilen soru önergeleri ve araştırma önergelerinde geçen dönemlere oranla büyük bir artış yaşanırken, bazı konularla ilgili önergelerde ise neredeyse ilgili bakanlıkların hiçbir yanıt vermemesi de dikkat çekti.

HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp; 26. dönemde cezaevlerinde yaşanan sıkıntılar ve gündeme gelen çeşitli iddialarla ilgili TBMM Başkanlığı’na verilen yazılı ve sözlü soru önergeleri ile Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergelerin sayısının ne olduğunu, ilgili önergelerle ilgili ne işlem yapıldığını sordu.

HDP’li Yiğitalp’in soru önergesine TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın’ın imzasıyla verilen yanıtta, cezaevleriyle ilgili önergelerin neredeyse tamamının yanıtsız kaldığı ortaya çıktı. TBMM Başkanlığı’nın verilerine göre, 26. dönemde cezaevleriyle ilgili 10 sözlü soru önergesi verildi. Söz konusu sözlü önergelerin hiçbirine henüz yanıt verilmedi ve tamamı TBMM gündemde bulunuyor.

Verilere göre, TBMM Başkanlığı 26. dönemde cezaevleriyle ilgili 443 yazılı soru önergesini işleme aldı. Söz konusu önergelerden yalnızca 8’i yasal süresi içinde yanıtlanırken, 353’üne ise süresi içinde yanıt verilmedi. 82 yazılı soru önergesi ise hala işlemde bulunuyor. Sözlü ve yazılı olarak verilen toplam 453 önergeden yalnızca 8’ine yanıt verilmesi, başta Adalet Bakanlığı olmak üzere ilgili bakanlıkların cezaevleriyle ilgili gündeme gelen iddialara yanıt vermekte isteksiz kaldığını da gösterdi.

26. dönemde TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’na cezaevleriyle ilgili toplam 1992 başvuru yapılırken, başvuruların tamamına yanıt verildi.