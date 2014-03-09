Oscarlı oyuncu Sarandon'dan Erdoğan yorumu: Demek ki işler onun için iyi gitmiyor

Amerikalı Hollywood yıldızı Susan Sarandon, Gezi Parkı olayları dolayısıyla Amnesty International’dan (Uluslararası Af Örgütü) yaptığı destek çağrısı sonrasında bu defa Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı Facebook ve YouTube’u kapatırım çıkışına “Demek ki işler onun için iyi gitmiyor” diyerek tepki gösterdi. New York’ta ünlü Türk jinokolog Dr. Tamer Seçkin ile dünyaca ünlü şef Padma Laksmi’nin kurucusu oldukları Amerika Endometriozis Vakfı’nın geleneksel balosuna katılan Susan Sarandon, Hürriyet’e Gezi Parkı gösterilerine neden destek verdiği ve gelen tepkileri anlattı.

Önemli olan özgür basın

Razi Canikligil'in hurriyet.com.tr'de yer alan haberine göre, Oscarlı oyuncu Susan Sarandon, “Gezi parkı gösterileri başladığında ‘Neler oluyor?’ diye Berlin’deki bir arkadaşımı aradım. Bana medyanın olayları tam aktarmadığını anlattı. Ben de Uluslararası Af Örgütü’nün çağrısına destek verdim. Beni de ‘dış mihraklar’ diye tanıtmışlar. Benim için Başbakan Erdoğan’ın ne düşündüğü hiç ilgilendirmiyor. Önemli olan özgür basının var olmasıdır. Neler olduğunu doğru olarak anlamamız gerekiyor. Hepimizi güvende tutan medya özgürlüğüdür“ dedi.

Türkiye’deki gelişmeleri yakından takip ettiğini söyleyen Sarandon şöyle devam etti: “Ben bir aktivist dünya vatandaşıyım. Benim için medya çok önemli. Çünkü dünyada olan biteni medyadan öğreniyorum. Benim kariyerime de medyanın katkısı çok büyük. Son öğrendiğime göre Facebook ve YouTube’u da kapatabileceğini söylüyormuş. Demek ki işler onun için iyi gitmiyor. Basına sansür uygulamaya başladığınız dakikada tüm dünyayı karşınıza alırsınız.“