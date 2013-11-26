Susam bahane, simite zam şahane!

İstanbul'da, susamın zamlanmasından sonra simidin fiyatı 1 lira 40 kuruşa çıkarken Samsun'un bol susamlı meşhur simidi 4 tanesi 1 liradan satılıyor.

Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Ali Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Samsun simidinin meşhur olduğunu, Türkiye'de Samsun simidi gibi kaliteli simidin hiçbir yerde bulunamayacağını söyledi.

Samsun'da 4 tanesi 1 liraya simit satıldığını, İstanbul'da ise susamın zamlanması bahane edilerek simit fiyatının 1 liradan 1 lira 40 kuruşa çıkarıldığını belirten Yiğit, "İstanbul simidinin Samsun'un simidinin yerini tutması mümkün değil" dedi.

İstanbul'da 90 gram simide 8 veya 9 gram susam kullanılırken, Samsun'da 65 gram simide en az 10 gram olmak üzere ortalama 12 gram susam kullandıklarını söyleyen Yiğit, şöyle devam etti:

"Susam Samsun'da 10 lira ise İstanbul'da da 10 lira, un yine aynı şekilde burada 55 lira ise İstanbul'da da 55 lira. Yani maliyetler ortalama aynı. Samsun'da normalde simidin fiyatı 50 kuruş ancak simitçiler bunu 4 tanesini 1 liraya satarak kar ediyorsa bundan dolayı biz 2013 yılında simide zam yapmayacağız."

"Simit fakir fukaranın yiyeceği"

Samsun'da günlük 10 bin simit üreten fırın sahibi Ahmet Çakır ise aile olarak 1900'lü yıllardan beri simit imal ettiklerini, simitçiliğin kendilerine dedelerinden miras kaldığını kaydetti.

İstanbul'da üretilen simit ile Samsun'da üretilen simit arasında çok fark olduğunu ifade eden Çakır, "Biz halk arasında 'gömme' diye tabir edilen şekilde, yani susamı çok bol simit üretiyoruz. Gramaj olarak İstanbul'da simide 9 gram susam kullanılırsa bizde 12 gram kullanılıyor. Samsun'da simit üretiminin maliyeti çok yüksek. Susama zam geldi ve halen zammın devam edeceği söyleniyor ancak bizim 1 lira 40 kuruşa satmamız mümkün değil. Çünkü simidi daha çok fakir ve fukara insanlarımız tüketiyor. Bu insanlarımız simidi kahvaltıda, öğle yemeğinde tüketiyor ve hatta okullarda çocuklarımız tüketiyor. Biz elimizden geldiği kadar zam yapmamaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

"İstanbul'daki fiyat çok yüksek"

Kendilerinin simidi 50 kuruşa sattığını ancak pek çok simitçinin 1 liraya 4 simit sattığına işaret eden Çakır, "Biraz daha susam fiyatının takip edilmesi gerekiyor. Belki 3 ay sonra susam fiyatları düşebilir. İstanbul'da susam bahane edilerek zam yapılmasını doğru bulmuyorum. Bu fiyat çok yüksek. Panik yapmamamız gerekiyor. 1 liraya simit satabiliriz ancak bunu da iki çeşit yapabiliriz. 50 kuruşluk simidi mutlaka üretmeye çalışacağız. Biz 50 kuruşa da para kazanıyoruz. 1 ay sonra susam fiyatları düştüğünde fiyatı tekrar geriye çekmek yerine, dayana bildiğimiz sürece 50 kuruşa simit satmaya devam edeceğiz" ifadesini kulandı.

Vatandaşlar ise İstanbul'da 1 lira 40 kuruşa satılan simidin pahalı olduğunu, Samsun'da 1 liraya 4 tane simit almaktan memnun olduklarını dile getirdi.