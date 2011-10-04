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Süryanilere hakaret TBMM gündeminde

CHP’li Özdemir’den Bakan Çelik’e: 'Süryaniler vatan hainidir' ifadesinin kullanılmasını doğru buluyor musunuz?

04 Ekim 2011 03:00


T24 - Hülya Karabağlı - Ankara

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortaöğretim tarih kitaplarında Süryani vatandaşları ve sivil kitle örgütlerini ayağa kaldıran, “ Süryaniler batılı devletler ile işbirliği yapan vatan hainleridir”  ifadeleri TBMM’ye taşındı.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi CHP Sivas Milletvekili  Malik Ecder Özdemir,  Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in yanıtlaması istemiyle verdiği  soru önergesinde, “ Süryaniler  vatan  hainidir’ ifadesinin kullanılmasını doğru buluyor musunuz?” dedi.

Daha önceki dönemlerde, Aleviler hakkında ‘kızılbaşlık’ yakıştırmasının yapıldığı ders kitaplarının okutulduğuna dikkat çeken Özdemir, kasıtlı yapılan bu yayınlarla farklı inanç grupları arasında kutuplaşma, çatışma ve katliamlara  neden olduğunu hatırlattı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın geçmişten ders almasının önemli olduğunu anlatan Özdemir, “Bakanlık, hala bazı inanç gruplarına mensup insanlar hakkında  gerçeğe dayanmayan  kitapları müfredata  koyup okullarda  okutmaktadır.  Bakanlığın bu uygulaması herkes tarafından şiddetle kınanmaktadır. Toplumda infial uyandırmasına neden olacak bu durum düzeltilmelidir”.

CHP’li Özdemir’in bakan Çelik’e yönelttiği sorular şöyle:

- Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan, ortaöğretim 10. sınıf tarih kitabının 66 ve 67. Sayfalarındaki  “Süryaniler için vatan hainidir” ifadesinin kullanılmasını doğru buluyor musunuz? Bu tür kışkırtıcı ifadeler, insanlar arasında kardeş kavgalarına neden olmayacak mıdır?

- Bu ifadelerin okul kitaplarında yer alıp , okutulması kararı talim terbiye Kurulu’nun  onayından  nasıl geçmiştir?

- Bakanlık olarak değişik inanç gurupları hakkında vahim,  gerçeğe aykırı ifadelerin yer aldığı ders kitabını toplatıp müfredattan  kaldırmayı  düşünüyor musunuz?

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