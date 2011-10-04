Süryanilere hakaret TBMM gündeminde



T24 - Hülya Karabağlı - Ankara



Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortaöğretim tarih kitaplarında Süryani vatandaşları ve sivil kitle örgütlerini ayağa kaldıran, “ Süryaniler batılı devletler ile işbirliği yapan vatan hainleridir” ifadeleri TBMM’ye taşındı.



TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi CHP Sivas Milletvekili Malik Ecder Özdemir, Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, “ Süryaniler vatan hainidir’ ifadesinin kullanılmasını doğru buluyor musunuz?” dedi.



Daha önceki dönemlerde, Aleviler hakkında ‘kızılbaşlık’ yakıştırmasının yapıldığı ders kitaplarının okutulduğuna dikkat çeken Özdemir, kasıtlı yapılan bu yayınlarla farklı inanç grupları arasında kutuplaşma, çatışma ve katliamlara neden olduğunu hatırlattı.



Milli Eğitim Bakanlığı’nın geçmişten ders almasının önemli olduğunu anlatan Özdemir, “Bakanlık, hala bazı inanç gruplarına mensup insanlar hakkında gerçeğe dayanmayan kitapları müfredata koyup okullarda okutmaktadır. Bakanlığın bu uygulaması herkes tarafından şiddetle kınanmaktadır. Toplumda infial uyandırmasına neden olacak bu durum düzeltilmelidir”.



CHP’li Özdemir’in bakan Çelik’e yönelttiği sorular şöyle:



- Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan, ortaöğretim 10. sınıf tarih kitabının 66 ve 67. Sayfalarındaki “Süryaniler için vatan hainidir” ifadesinin kullanılmasını doğru buluyor musunuz? Bu tür kışkırtıcı ifadeler, insanlar arasında kardeş kavgalarına neden olmayacak mıdır?



- Bu ifadelerin okul kitaplarında yer alıp , okutulması kararı talim terbiye Kurulu’nun onayından nasıl geçmiştir?



- Bakanlık olarak değişik inanç gurupları hakkında vahim, gerçeğe aykırı ifadelerin yer aldığı ders kitabını toplatıp müfredattan kaldırmayı düşünüyor musunuz?



