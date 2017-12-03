Süryani Metropolit'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua

Mehmet Halis İŞ/MİDYAT (Mardin), (DHA) - MARDİN\'in Midyat ilçesi\'nde bulunan 1650 yıllık Mor Gabriel Manastırı\'nı ziyaret eden Ak Parti Milletvekili Orhan Miroğlu, Süryani Metropolit Samuel Aktaş ile görüştü. Süryani Metropolit Samuel Aktaş, görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için dua ederek, \"Cumhurbaşkanımıza, iyi, sıhhatli, uzun ömürler diliyorum\" dedi.

Ak Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, hazineye tescili yapılan ve bir kısmı da Diyanet İşleri Başkanlığı\'na tahsis edilen Süryanilere ait kilise, manastır ve mezarlıkların son durumunu görüşmek üzere, 1650 yıllık tarihi Mor Gabriel (Deyrul-Umur) Manastırı\'nı ziyaret etti. Turabdin ve Mor Gabriel Manastırı Metropoliti Samuel Aktaş, Başdiyakon İsa Gülten ve Mor Gabriel Manastırı Vakfı Başkanı Kuryakus Ergün tarafından manastır girişinde karşılanan Miroğlu ve beraberindeki partililer, misafir odasında ağırlandı. Ziyaret sırasında kısa bir konuşma yapan Metropolit Samuel Aktaş, \"İkinci sefer gelişiniz inşallah gerçek müjdeyle olacak, onu bekleriz. Sayın Cumhurbaşkanımıza, iyi, sıhhatli, uzun ömürler diliyorum. Hasta, masta olmasın, sıhhatli uzun ömürler diliyorum\" dedi.

Uzun bir aradan sonra Mor Gabriel\'deki dostları ziyaret ettiklerini belirten Ak Parti Milletvekili Orhan Miroğlu ise, \"Vakıf mallarının geçtiğimiz dönemlerde Diyanet İşleri Başkanlığı\'na devredilmesi konusunda bir karar alınmıştı. O karardan Temmuz ayı itibariyle vazgeçildi. Zaten bunu Süryani dostlarımız da biliyorlar. Kafalarında bazı şüpheler vardı, o şüpheleri taşımamaları gerektiğini söyledik. O süreç olduğu gibi işliyor. Maliye Bakanlığımız aracılığıyla yine Vakıflar Genel Müdürlüğü\'ne devredilecek. Ama burada tabi Mor Gabriel\'in başka da problemi var. 30\'a yakın ihtilaflı mevzuda Mor Gabriel\'e 12 parsel iade edildi, 18\'i hala iade edilmeyi bekliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda çok duyarlı olduğunu biliyoruz. Zaman zaman bu konuda Süryani yurttaşlarımızı memnun edecek açıklamalar da yaptı. Önümüzdeki günlerde Mor Gabriel ile ilgili bu problemi kendisine yine ileteceğim. Sadece Mor Gabriel için değil, Süryani cemaatinin bir mirası gibi, Türkiye\'nin bir mirası gibi duran bazı eserlerle ilgili mülkiyet problemleri var. O mülkiyet problemlerini çözmek için hükümetimiz yeni bir çalışma içerisine girdi. Süreç konusunda net bir şey söyleyecek durumda değilim, ama o süreçten de Süryani yurttaşlarımızı memnun edecek neticeler alacağız\" dedi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu\'nun Mor Gabriel Manastırı\'na ait taşınmaz mallarla ilgili açıklamasını değerlendiren Mor Gabriel Manastırı Vakfı Başkanı Kuryakus Ergün ise “Umudumuz, isteğimiz bu müjdenin tamamlanması ve tapumuzun bize getirilmesidir. Biz bunu bekliyoruz. Bu işi takip ettiği için Orhan Miroğlu\'na teşekkür ediyoruz. İnşallah bu iş en yakın zamanda tamamlanır. Daha işlemler başlamamış, tabi ki tapularımızı aldığımız zaman çok mutlu olacağız. En büyük sevinci Amerika\'da, Avrupa\'da, Avustralya\'da yaşayan halkımız yaşayacak, hatta bayram yapacaklar\" diye konuştu.

Ziyaret ardından Milletvekili Miroğlu\'na manastırda yapılan yerel ürünlerden cevizli sucuk hediye edildi. Daha sonra Metropolit Aktaş, Milletvekili Miroğlu ve beraberindekileri araçlarının yanına kadar uğurladı.



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