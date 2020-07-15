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Survivor finalinde sosyal mesafe hiçe sayıldı, maske takılmadı!

15 Temmuz 2020 10:14

TV8'de yayınlanan Survivor yarışmasının finali İstanbul'da yapılırken, programa katılan konukların sosyal mesafe kuralına uymadığı ve maske takmadıkları görüldü.

Acun Ilıcalı'nın sunduğu ve İstanbul'da düzenlenen Survivor İstanbul finaline daha önce elenen yarışmacılar ve seyircilerden oluşan çok sayıda kişi katıldı.

Yeni tip Koronavirüs vakasının 200 bini aştığı, ölü sayısının 5 bin 382 olduğu Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın tüm uyarılarına karşın, canlı yayınlanan programın finalini izleyenler arasında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılırken, maske takılmadığı da görüldü.

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