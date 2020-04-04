Survivor'da elenen yarışmacılar Türkiye'ye dönemiyor

Dominik'ten döndükten sonra 14 gün karantinada kalan Hakan Hatipoğlu , sunuculuk yaptığı Survivor Panorama'da Survivor'dan diskalifiye olan ya da elenen yarışmacıların girişlerin kapalı olduğu için Türkiye'ye dönemediğini söyledi.

"Diskalifiye olanların buraya gelmesi mümkün değil"

Hakan Hatipoğlu, Gönüllüler takımında elenen Ceyhun Uzun ve Burak Yurdugör'ün ve sakatlık nedeniyle diskalifiye olan Meryem Kasap'ın halen adada kaldıklarını söyledi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Dominik'in giriş ve çıkışlarının kapatıldığını hatırlatan Hatipoğlu, "Bir Survior da dışarıdakilerden çekilir. Ceyhun abi var, Meryem var, Burak var. Tayfun ve İlayda, bizimle beraber geldiler. Son dakika, apar topar gelebildiler. Dışarıda bir takım daha var. Acun abi (Ilıcalı) şu an istese elenenlerle ile devam edenleri yarıştırabilir" dedi.

"Dominik'e giriş ve çıkışlar kapatıldı"

Geçtiğimiz günlerde Survivor Ekstra programına telefonla bağlanan Acun Ilıcalı, Koronavirüs nedeniyle Dominik'te alınan önlemlerden bahsederken "Survivor çekimleri için Dominik'te belli bir alanda yaşıyoruz. Bizim bulunduğumuz alanda salgın şu anda yok. Biz özel bir alandayız. Burası milli park alanı, dışarıdan ve içeriden giriş yok. Bizim bulunduğumuz bölgeye iki güvenlik alanından geçerek ancak girip çıkılabiliyor. Bildiğimiz kadarıyla virüs taşımıyoruz. Son derece dikkatliyiz ve bütün önlemleri aldık. Macaristan televizyonuna da Survivor çekiyoruz. O nedenle son olarak Macar yarışmacılar geldi ve 14 gün karantinada tuttuk. Şu anda Dominik'e giriş çıkışlar kapatıldı" demişti.