Survivor'da bir oyuncu diskalifiye edildi

Gönüllüler takımından Meryem'in diskalifiye olmasının ardından ünlüler takımından Barış, gönüllüler takımına geçti. Barış, kendi isteğiyle gönüllüler takımına geçmek istediğini söyledi.

Daha önce kimler diskalifiye edilmişti?

Yarışmada daha önce Erman, Survivor'a uyum sağlayamadığı için gitmiş Uğur Pektaş, Fatma Günaydın, Şaziye İvegin ise sakatlıktan ötürü Survivor'a veda etmişti.

Acun Ilıcalı, Erman'ın diskalifiye olduğunu şu sözlerle duyurmuştu: "Biz Erman'ın Survivor'a adepte olamadığını, devam edecek durumda olmadığını kararlaştırdık. Erman bu yüzden Survivor'a devam etmeyecek."