Survivor 2020’de kim elendi, yarı finale kimler kaldı?

'Ünlüler' ve 'Gönüllüler' olmak üzere toplam 22 yarışmacının şampiyonluk mücadelesine ev sahipliği yapan Survivor'da sona gelindi.

Survivor'da büyük final öncesinde Dominik Cumhuriyeti'nden yapılan canlı yayında SMS oylaması sonrasında bir isim daha adaya veda etti ve yarı finale kalan yarışmacılar belli oldu. Dokunulmazlığı kazanan ve ilk yarı finalist olan Cemal Can İstanbul biletini kapan ilk isim oldu. Survivor’da yarın yapılacak büyük finalin ilk ayağı öncesinde 4 yarışmacıdan bir isim daha adaya veda etti. Cemal Can’ın dokunulmazlık finalinde galibiyete ulaşması nedeniyle eleme potasında olmaması üzerine, eleme Berkan Karabulut, Barış Murat Yağcı, Yasin Obuz arasında yapıldı. Yarıştan elenen Berkan Karabulut oldu.

Survivor 2020’nin 134. bölümünde elenen yarışmacılar Yüzleşme Konseyi’nde yarışmacılara sorular yöneltti. Yüzleşme Konseyi’nde Evrim Keklik ile Berkan Karabulut arasında geçen ‘Naylon Kumaş’ gerilimi yaşandı. İkili arasında diyalog şöyle gelişti: Evrim: ” Berkan benim arkamdan naylon kumaş demiş. Naylon kumaş ne demek. Muhakkak sevgi dolu iyi bir ailede büyümüştür ama önce bir buna cevap ver sonra ailenin de cevap vereceği konular olacak merak etme” Berkan: ” Benim söylemim senin karakterin ile ilgili değil o anki durum ile ilgiliydi sen yanlış anlamışsın. Aile konusuna girdin çok güzel bir ailede büyüdüm istersen seni davet ederiz gelirsin boşnak böreğimizi yersin” Acun Ilıcalı, İstanbul'daki finale gitmeye hak kazanan 3 ismi canlı yayında açıkladı. Berkan Karabulut'un elenmesiyle yarışta Barış Murat Yağcı, Yasin Obuz, Cemal Can kaldı.

Yarışmaya veda eden Berkan'ın ilk sözleri

Eleme kararı sonrası Berkan Karabulut, "Survivor'a birçok emeğin doğrultusunda bu sene gelmek nasip oldu" diyerek, şunları söyledi:

"Buraya gelirken ailemden koptum ama burada çok güzel bir aile edindim. Sadece yarışmacı arkadaşlarım değil, ekiple de. Birebir bunu yaşadım çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. Kimse üzülmesin benim için. Buraya geldiğimden beri mertçe mücadele etmeye çalıştım. Kimsenin hakkını yemedim. En büyük önceliğim ailemi mutlu etmekti. Ailem sakın üzülmesin. Ömrümün sonuna kadar unutamayacağım hatıralar benimle beraber. Survivor benim sınırlarımı zorlayan bir yer oldu. Bulunduğum takım için mücadele ettim. Takım arkadaşlarım pırlanta. Allah üçünün de yolunu açık etsin. Şimdi son bir şey kaldı, aileme gideceğim. Onlara sarılacağım. Meşalem sönene kadar değil, son nefesime kadar aileme bağlı bir şekilde yürüyebilirim. Herkese çok teşekkür ederim."

Bir isim daha elenecek

Bu akşam yayınlanacak yarı finalde üç yarışmacıdan bir isim daha elenecek ve ardından salı akşamı büyük finalde şampiyon belli olacak.