Survivor 2017'de şampiyon kim oldu?

Survivor'da yarışmayı kazanan ismi Acun Ilıcalı açıkladı. Survivor 2017 şampiyonu Ogeday Girişken oldu.

Ogeday şampiyon olduktan sonra, 'ben buraya gelmeden önce bir arkadaşıma söz vermiştim hiç bir zaman dile getirmedim, duygu sömürüsü olarak anlaşılmasın diye. Kazandığım takdirde arkadaşlarım Hereke Sümer Spor diye yeni bir kulüp kurdular. Onlara bir tekne alma sözü vermiştim ve kardeşim olan Muhammed Canşi'nin adını vericem demiştim. Arkadaşlarıma ve kardeşime verdiğim bu sözü tuttum.

Muhammed Canşi, Ogeday'ın kürek takımından arkadaşıydı ve geçirdiği trafik kazasında 25 yaşında hayatını kaybetmişti