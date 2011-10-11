-Sürüye sardıran kurtlar 100 koyunu telef etti KARAMAN (A.A) - 11.10.2011 - Karaman'ın merkeze bağlı Pınarbaşı köyünde kurtların koyun sürüsüne saldırması sonucu 100 koyun telef oldu, 100 koyun yaralandı. Pınarbaşı köyünde çobanlık yapan Ömer Tığlı, köylülere ait 500 koyunu otlattıktan sonra Ören mevkisinde sürüyü dinlendirdiğini söyledi. Tığlı, daha sonra ormanlık alana dağılan hayvanlara kurtların saldırdığını, bu sırada 100 koyunun telef olduğunu, 100 koyunun da yaralandığını belirtti. Köy Muhtarı Alaaddin Cüce ise kurt saldırısından köy yakınındaki arazilerde hayvanları başıboş görünce haberleri olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: ''Çoban sabaha karşı uyanınca sürüyü bulamamış. Aramaya başlamış. Biz sabah köy yakınındaki arazilerde hayvanları başıboş görünce çobanı aradık. Koyunların kayıp olduğunu öğrenince, sürüde koyunu olan vatandaşlarla aramaya çıktık. 5 bin metrekarelik alanda 100 tane koyunu telef olmuş, 100 koyunuda yaralı olarak bulduk. Hala kayıp koyunlar var. Kaçıp etrafa dağılan koyunları da arıyoruz.'' Sürüde hayvanı olan Mehmet Emin Kuş da, kurt saldırısında 20 hayvanının telef olduğunu belirterek, ''Koyunların büyük çoğunluğu damızlıktı. Ocak ayında kuzulayacaklardı. 8-10 koyunu olup da hepsi telef olan vatandaşlar var. Ben koyunları geçen sene kredi çekerek satın aldım. Daha hiç para ödemedim. Ne yapacağımı şaşırdım. Zararımın karşılanması konusunda yetkililerden yardım bekliyorum'' diye konuştu.