Sur'un Gazi Caddesi'nde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Sur ilçesi Gazi Caddesi'nde bu sabahtan itibaren sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Diyarbakır Valiliği, Sur ilçesi Gazi Caddesi'nde bu sabah 07.00 itibari ile sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada şöyle:

İlçemiz sur içinde bulunan 15 mahallemizin 6’sında (Cevatpaşa, Fatihpaşa, Dabanoğlu, Hasırlı, Cemal Yılmaz ve Savaş) ve Gazi caddesinde kamu düzeninin sağlanması, bölücü terör örgütü mensuplarınca sokak aralarına oluşturulan barikatların kaldırılması, hendeklerin kapatılması ve kurulan bombalı düzeneklerin imhası çalışmaları esnasında sivil vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini teminat altına alma adına 11 Aralık 2015 Cuma günü saat 16.00 itibari ilan edilen sokağa çıkma yasağı, Gazi caddesi için 30 Aralık 2015 Çarşamba saat 07.00 itibari ile kaldırılmıştır.

Bu cadde haricindeki 6 mahallede ilan edilen sokağa çıkma yasağı güvenlik güçlerimizce yürütülen faaliyetlerin sürmesi nedeni ile devam etmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.