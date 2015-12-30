T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sur'un Gazi Caddesi'nde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Diyarbakır Valiliği, Sur ilçesi Gazi Caddesi'nde bu sabah 07.00 itibari ile sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını açıkladı

30 Aralık 2015 10:14

Sur ilçesi Gazi Caddesi'nde bu sabahtan itibaren sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Diyarbakır Valiliği, Sur ilçesi Gazi Caddesi'nde bu sabah 07.00 itibari ile sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını açıkladı. 

Valilikten yapılan açıklamada şöyle:

İlçemiz sur içinde bulunan 15 mahallemizin 6’sında (Cevatpaşa, Fatihpaşa, Dabanoğlu, Hasırlı, Cemal Yılmaz ve Savaş) ve Gazi caddesinde kamu düzeninin sağlanması, bölücü terör örgütü mensuplarınca sokak aralarına oluşturulan barikatların kaldırılması, hendeklerin kapatılması ve kurulan bombalı düzeneklerin imhası çalışmaları esnasında sivil vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini teminat altına alma adına 11 Aralık 2015 Cuma günü saat 16.00 itibari ilan edilen sokağa çıkma yasağı, Gazi caddesi için 30 Aralık 2015 Çarşamba saat 07.00 itibari ile kaldırılmıştır. 

    Bu cadde haricindeki 6 mahallede ilan edilen sokağa çıkma yasağı güvenlik güçlerimizce yürütülen faaliyetlerin sürmesi nedeni ile devam etmektedir. 

    Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 

 

 

 

ETİKETLER

diyarbakırvalilikgazi caddesihaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24