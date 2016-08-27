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Sur'un 6 mahallesinde sokağa çıkma yasağı 9 ay sonra kaldırıldı!

Geri kalan mahalle ve sokaklarda yasağın ‘bir müddet daha’ devam edeceği belirtildi

27 Ağustos 2016 20:19

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bulunan 15 mahalleden 6’sında 11 Aralık 2015’te ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bulunan Cevatpaşa, Fatihpaşa, Dabanoğlu, Hasırlı, Cemal Yılmaz ve Savaş mahallelerinde 11 Aralık 2015’te ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Diyarbakır Valiliği’nin açıklamasına göre, Cevatpaşa, Fatihpaşa, Dabanoğlu, Hasırlı,  Cemal Yılmaz ve Savaş, Mahallelerinin tarihi surlar dışında kalan sokaklarının tamamında ve Dabanoğlu mahallesi Dabanoğlu sokağın 43A ile 15 numaralı haneler dâhil olmak üzere sokağın kuzey batısı, Çiçekçi sokağın 1, 3, 5 ve 7 numaraları hanelerde dahil olmak üzere, batı kısmının tamamında yasak bugün saat 07.00 itibari ile kaldırıldı.

Açıklamada, geri kalan mahalle ve sokaklarda yasağın ‘bir müddet daha’ devam edeceği belirtildi.

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