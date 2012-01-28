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Sürüklenen yük gemisi kontrol altına alındı İSTANBUL (A.A)

28 Ocak 2012 12:21

-Sürüklenen yük gemisi kontrol altına alındı İSTANBUL (A.A) - 28.01.2012 - Marmara Denizi'nde makine arızası yaparak sürüklenen Rusya bayraklı dökme yük gemisi, bir römorkörün müdahalesiyle kontrol altına alındı.  Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Güney Kıbrıs'ın Limasol limanından boş olarak hareket eden 162 metre uzunluğundaki Rusya bayraklı ''Kapıtan Chukhchin'' adlı dökme yük gemisinde, Karadeniz'e çıkmak üzere girdiği Marmara Denizi'nde makine arızası meydana geldi.  Ambarlı açıklarında sürüklenen ve 20 mürettebatı bulunan gemiye yardım için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi tarafından ''Kurtarma 5'' römorkörü ve kılavuz kaptan gönderildi.  Römorkörün kontrol altına aldığı gemi, daha sonra Ahırkapı açıklarında demirletildi.

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