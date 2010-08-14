Sürücüsüz metro dehşet saçtı

T24



Dün sabah saat 07.00 sıralarında binlerce kişinin işe gitmek için tren beklediği sırada meydana gelen olayda, Londra Metrosu'nun Nothern line (kuzey hattı) üzerinde bulunan Arcway istasyonuna yanaştıktan bir kaç saniye sonra kontrolden çıkan sürücüsüz tren, Tufnell Park, Kentish Town, Camden Town, Mornington Crescent ve Euston istasyonlarını hızla geçtikten sonra Charing Cross istasyonunda durduruldu.



İstasyonlara alarm verildi



Londra Metrosu yetkilileri, sürücüsüz trenin kontrolden çıkması üzerine Kuzey hattındaki diğer trenlerin başka istikametlere doğru yönlendirildiğini, söz konusu trenin de 6 istasyon sonra durdurulabildiğini açıkladı.





Yetkililer, trende meydana gelen bir arızanın neden olduğu olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını bildirdiler.



