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Dünya

Sürücüsüz metro dehşet saçtı

Londra Metrosu'nda kontrolden çıkan sürücüsüz bir tren büyük bir panik yarattı.

14 Ağustos 2010 03:00

T24- Londra Metrosu'nda kontrolden çıkarak büyük bir paniği neden olan sürücüsüz tren, 13 dakikalık yolculuk ve 6 istasyon geçtikten sonra durdurulabildi. Sabahın en kalabalık saatlerinde yaşanan olayda felaketin eşiğinden dönüldü.


Dün sabah saat 07.00 sıralarında binlerce kişinin işe gitmek için tren beklediği sırada meydana gelen olayda, Londra Metrosu'nun Nothern line (kuzey hattı) üzerinde bulunan Arcway istasyonuna yanaştıktan bir kaç saniye sonra kontrolden çıkan sürücüsüz tren, Tufnell Park, Kentish Town, Camden Town, Mornington Crescent ve Euston istasyonlarını hızla geçtikten sonra Charing Cross istasyonunda durduruldu.    


İstasyonlara alarm verildi

Londra Metrosu yetkilileri, sürücüsüz trenin kontrolden çıkması üzerine Kuzey hattındaki diğer trenlerin başka istikametlere doğru yönlendirildiğini, söz konusu trenin de 6 istasyon sonra durdurulabildiğini açıkladı.


Yetkililer, trende meydana gelen bir arızanın neden olduğu olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını bildirdiler.

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