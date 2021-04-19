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Dünya

Sürücüsüz giden Tesla ağaca çarptı: İki kişi hayatını kaybetti

19 Nisan 2021 08:29

ABD'de otomatik pilotla giden bir Tesla aracın ağaca çarpması sonucu iki kişi hayatını kaybetti. 

The Guardian'da yer alan habere göre, ABD'nin Houston kentinde meydana gelen kazadan sonra Tesla aracın sürücü koltuğunda kimsenin olmadığı tespit edildi. 

2019 S Model Tesla aracın yüksek hızla gittiği, yoldaki sapağı hesaplamakta başarısız olup yoldan çıktığı belirtildi. Araç ağaca çarptıktan sonra yanmaya başladı.

Araçta yolcu koltuğunda bulunan iki kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. 

Tesla, "tam otomatik pilot" aracı için çalışmaları sürdürürken ABD'de yarı otomatik pilot araçlarla bağlantılı kazalar soru işaretleri yaratıyor. ABD Otomotiv Güvenliği Kurumu, mart ayında Tesla araçlarla ilgili 27 kaza incelemesi başlattığını açıklamıştı. 

 

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