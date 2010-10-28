-SÜRÜCÜSÜZ 4 MİNİBÜS ŞANGAY'A ULAŞTI ŞANGAY (A.A) - 28.10.2010 - Sürücüsüz ve haritasız 4 minibüs, 13 bin kilometre yol alarak İtalya'dan Çin'in doğusundaki Şangay kentine ulaştı. Ünlü gezgin Marco Polo'nun gezisinin modern versiyonu olarak gösterilen seyahate katılan 4 elektrikli araç İtalya'dan yola çıktıktan sonra Doğu Avrupa ülkeleri, Rusya, Kazakistan ve Gobi çölünü aşarak bugün Şangay'a ulaştı. Avrupa Araştırma Konseyi'nin sponsorluğunu yaptığı test sürüşünde kullanılan araçlarda yolun genişliğini, trafiği ve hava şartlarını kontrol etmek için sensörler kullanıldı. Yollardaki engelleri belirlemek ve engellerden kaçmak için birlikte çalışan 4 güneş enerjili lazer tarayıcı ve 7 kamerayla donatılan araçların, otomotiv teknolojisini ilerletme ve yol güvenliğini geliştirmeyi amaçlayan bir deney kapsamında yola çıkarıldıkları bildirildi. Araçların sürücüsüz ve haritasız olmasına rağmen, sadece acil durumlarda araştırmacıları yolcu olarak taşıdıkları bildirilirken, araştırmacıların sadece Moskova'daki trafik sıkışıklığı sırasında birkaç kez araçların seyrine müdahale etmek zorunda kaldıkları belirtildi. Araçlarda yüklü GOLD denilen bilgisayarlı yapay izleme sisteminin sensörlerden aldığı bilgileri analiz ettiği ve otomatik olarak araçların hız ve yönünü ayarladığı kaydedildi. İtalya'nın Parma Üniversite'sinde görevli ve projeye öncülük eden Alberto Broggi, direksiyonun bilgisayar tarafından kontrol edildiğini ifade etti. Projede kullanılan araçların maksimum hızının saatte 60 kilometre olduğu, minibüs tipi araçların her iki ya da 3 saatlik sürüşten sonra 8 saat şarj edildiği vurgulandı.