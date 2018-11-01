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Sürücüsüne arıların saldırdığı minibüs kaza yaptı: 8 yaralı

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te arıların saldırısına uğrayan sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün, yol kenarındaki elektrik direğine çarpması sonucu 8 kişi yaralandı

01 Kasım 2018 19:28

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te arıların saldırısına uğrayan sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün, yol kenarındaki elektrik direğine çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.
Kaza, Osmangazi Mahallesi\'nde meydana geldi. Süleyman Duman, 27 TL 445 plakalı minibüsle hareket halindeyken Burç kavşağı yakınında arıların saldırısına uğradı. Süleyman Duman\'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, yol kenarında bulanan elektrik direğine çarparak durdu. Kazada sürücü Süleyman Duman ile minibüsteki 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince minibüsten çıkarılıp ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü.

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