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Sürücüsü kalp krizi geçiren minibüs belediye otobüsüne çarptı, 1 ölü

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, seyir halindeyken sürücüsü kalp krizi geçiren öğrenci servis minibüsü, belediyeye ait ESHOT otobüsüne çarptı

05 Aralık 2017 01:36

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Karşıyaka ilçesinde, seyir halindeyken sürücüsü kalp krizi geçiren öğrenci servis minibüsü, belediyeye ait ESHOT otobüsüne çarptı. Minibüs sürücüsü 41 yaşındaki Turan Güneş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, akşam saatlerinde Yalı Mahallesi 6525 sokakta meydana geldi. İZBAN Mavişehir Durağı\'ndan Ataşehir tramvay son durağı yönüne giden 35 S 00851 plakalı öğrenci servis minibüsünün sürücüsü Turan Güneş, aracıyla seyir halindeyken kalp kirizi geçirdi. İçerisinde öğrenci bulunmayan minibüs kontrolden çıktı. Minibüs, Halil Yıldırım yönetimindeki 35 Y 0832 plakalı, yol kenarında park halinde olan belediyeye ait ESHOT otobosüne çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, kalp krizi geçirdiği belirlenen Güneş\'i ambulansla Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi\'ne kaldırdı. Talihsiz adam, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Güneş\'in cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi. 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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