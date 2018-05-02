T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sürücüsü kalp krizi geçiren araç bahçeye devrildi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde, sürücüsü kalp krizi geçiren hafif ticari araç bir evin bahçesine devrildi

02 Mayıs 2018 20:35

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'nin Kaynaşlı ilçesinde, sürücüsü kalp krizi geçiren hafif ticari araç bir evin bahçesine devrildi. Sürücü, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.
Kaza, öğleden sonra Kaynaşlı Merkez Mahallesi\'nde meydana geldi. Orhan Aydın (66) direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Orhan Aydın\'ın, 81 BV 061 plakalı hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yolun altında bulunan evin bahçesine devrildi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi Orhan Aydın\'a ilk müdahalede bulundu. Kalp masajı yapılan Orhan Aydın, özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tezcan SOLMAZDÜZCE DHA DÜZCE KaynaşlıSürücükaldırıldığıKazaKaynaşlı Merkez MahallesiOrhan AydınBVOlayAcilKalpKazaylaFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24