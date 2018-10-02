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 (SÜRÜCÜNÜN YAKALANMA ANIYLA) BAKIRKÖY'DE DEHŞET ANLARI: OTOMOBİLİ YAYALARIN ÜZERİNE SÜRDÜ  (2)

- Dehşet anları kameraya yansıdı Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER -  Murat SOLAK - İstanbul DHA Bakırköy'de, bir sürücü tartıştığı kişilerin üzerine otomobilini sürdü

02 Ekim 2018 21:56

- Dehşet anları kameraya yansıdı

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER -  Murat SOLAK - İstanbul DHA
Bakırköy\'de, bir sürücü tartıştığı kişilerin üzerine otomobilini sürdü. Olayda çevredeki yayalardan da yaralılar var. 
Bakırköy\'ün en işlek caddesi İstanbul Caddesi\'nde gerçekleşen olay kameralara yansıdı. 
Edinilen bilgiye göre, otomobil içinde bir kadını darp ettiği öne sürülen kişiye çevredekiler müdahale etti. Bu sırada tepki gösterenlerin üzerine üzerine aracı süren kişi ters yöne girdi. Önüne çıkanlara çarpan sürücü kaçmaya çalıştı. Olayda 5 kişinin yaralandığı belirtildi. Kaçan sürücü bir süre sonra polis tarafından yakalandı. Şüphelinin çevredekilerin tepkisi üzerine aynı araçla polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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-Sürücünün yakalanma anı (ek)
-Olay anı
-Vatahdaşların tepkisi
-Polisin şüpheliyi yakalaması
-Olay yerinden aktüel görüntüler
-Röportajlar
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