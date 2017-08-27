Sürücülere 'drone'la yakın takip

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA\'da, jandarma ve polis ekipleri, 10 günlük bayram tatilinin başlaması nedeniyle yol güvenliğini sağlamak için trafik uygulamalarını yoğunlaştırıldı. Ekipler, kural ihlali yapan sürücüleri belirlemek için havadan \'drone\' ile takip ediyor.

Isparta- Keçiborlu karayolunda, İl Jandarma Komutanlığı ve Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, tatil trafiği dolayısıyla denetim yaptı. Drone ile havadan trafiği takip eden ekipler, radar uygulaması da yapıyor. Sürücülerin aşırı hız yapmasının engellenmesi amacıyla belirli noktalara polis ve jandarma araçlarının maketi yerleştirdi.

Drone ile yapılan denetimlerde özellikle hatalı sollama, hız ihlali ve tehlikeli araç kullanması gibi kural ihlalleri tespit ediliyor. Ekipler sürücüleri emniyet kemeri takmaları ve hız ihlali yapmamaları konusunda \'Frene değil, kurala güven\' sloganıyla uyarıyor.



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